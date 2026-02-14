«Айнтрахт» Франкфурт в матче 22-го тура Бундеслиги смог разгромить «Боруссию» Менхенгладбах в домашнем поединке со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт в первые 25 минут встречи. Натаниэль Браун вывел хозяев вперед, а на 35-й испанский полузащитник Аюбе Амаимуни вывел «Франфурт» вперед. Ансгар Кнауфф на 75-й довел счет до разгромного.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт3:0Боруссия ММёнхенгладбах
1:0 Натаниэль Браун 24' 2:0 Ансгар Кнауфф 75'
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен (Ннамди Коллинз 46'), Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Марио Гётце (Ансгар Кнауфф 70'), Хуго Ларссон (Эйе Скири 79'), Жан-Маттео Баойя, Арно Калимуэндо (Махмуд Дахуд 17'), Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Кота Такаи, Нико Эльведи, Кевин Штёгер (Джозеф Скалли 65'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Йенс Кастроп (Хуго Болин 65'), Филипп Зандер (Суто Матино 46'), Харис Табакович (Wael Mohya 79'), Франк Онора
Жёлтые карточки: Марио Гётце 54', Робин Кох 78', Love Arrhov 87' — Рокко Райтц 84', Янник Энгельгардт 89'
Победа позволила хозяевам набрать 31 балл и подняться на седьмую строчку, в то время, как «Боруссия» М идет на 12-й позиции с 22 очками на своем балансе.