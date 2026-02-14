«Айнтрахт» Франкфурт в матче 22-го тура Бундеслиги смог разгромить «Боруссию» Менхенгладбах в домашнем поединке со счетом 3:0.

Ансгар Кнауфф globallookpress.com

Счет в матче был открыт в первые 25 минут встречи. Натаниэль Браун вывел хозяев вперед, а на 35-й испанский полузащитник Аюбе Амаимуни вывел «Франфурт» вперед. Ансгар Кнауфф на 75-й довел счет до разгромного.

Результат матча Айнтрахт Ф Франкфурт 3:0 Боруссия М Мёнхенгладбах 1:0 Натаниэль Браун 24' 2:0 Ансгар Кнауфф 75' Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен ( Ннамди Коллинз 46' ), Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Марио Гётце ( Ансгар Кнауфф 70' ), Хуго Ларссон ( Эйе Скири 79' ), Жан-Маттео Баойя, Арно Калимуэндо ( Махмуд Дахуд 17' ), Ayoube Amaimouni-Echghouyab Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Кота Такаи, Нико Эльведи, Кевин Штёгер ( Джозеф Скалли 65' ), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Йенс Кастроп ( Хуго Болин 65' ), Филипп Зандер ( Суто Матино 46' ), Харис Табакович ( Wael Mohya 79' ), Франк Онора Жёлтые карточки: Марио Гётце 54', Робин Кох 78', Love Arrhov 87' — Рокко Райтц 84', Янник Энгельгардт 89'

Статистика матча 9 Удары в створ 3 1 Удары мимо 9 44 Владение мячом 56 2 Угловые удары 8 4 Офсайды 1 11 Фолы 11

Победа позволила хозяевам набрать 31 балл и подняться на седьмую строчку, в то время, как «Боруссия» М идет на 12-й позиции с 22 очками на своем балансе.