Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о переходе нападающего Лусиано Гонду из стана «сине-бело-голубых» в ЦСКА.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Лусиано мало играл в "Зените", а в ЦСКА ему доверяют. Он почувствует уверенность. Когда ты сидишь на лавке, тяжело. Уже успел пару голов забить за ЦСКА на турнире. Должен себя проявить.

Пока не видно, как "Зенит" поработал над трансферами. Выходил Джон Джон на замену. Видно, что парень нормально работает с мячом, назад отрабатывает.

А вот уход Кассьерры удивил. Для "Зенита" это потеря. Надо было его оставлять до лета. Он бы мог помочь команде», — сказал Желудков Чемпионату.

Напомним, что Лусиано перешел в ЦСКА 11-го января этого года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 14 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.