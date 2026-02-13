Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев сообщил, что слышал об интересе к нему со стороны «Зенита» и «Краснодара» зимой, но он комфортно себя чувствует в стане железнодорожников.

Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Я хочу остаться в "Локомотиве", играть дальше, доказывать.  Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится.  И моей семье комфортно.  Хочется оставаться в "Локомотиве" как можно дольше.

Читал в интернете, что мной интересуются "Зенит" и "Краснодар" — напрямую ко мне никто не обращался.  Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется?  Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить.  Но тут...  Я игрок "Локомотива" — все, больше ничего не знаю.  А в "Локомотиве" уже сказали, что намерены сохранить текущий состав», — сказал Воробьев «СЭ».

28-летний нападающий является воспитанником «Краснодара».  Летом 2024 года перешел в «Локомотив» из «Оренбурга», сейчас его оценивают в 5 млн евро.