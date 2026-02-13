Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано продлил контракт с мюнхенцами до 20230 года, сообщает сайт клуба.

Дайо Упамекано globallookpress.com

«Дайо Упамекано подписал новый контракт с "Баварией" до 30 июня 2030 года, обеспечив клубу долгосрочное сотрудничество с одним из ключевых игроков команды. 27-летний игрок сборной Франции выступает на "Альянц Арене" с сезона-2021/2022, выиграв три титула чемпиона Бундеслиги и три Суперкубка страны», — написано в сообщении клуба.

В этом сезоне 27-летний защитник сборной Франции сыграл 17 матчей. забил один мяч и сделал один ассист в чемпионате Германии. За «Баварию» он выступает с 2021 года.