«Ренн» и ПСЖ сойдутся в матче 22-го тура Лиги 1. Поединок команд состоится 13 февраля в 21:00 мск на «Роазон Парк».

«Ренну» нужны очки после трех поражений подряд. Команда рискует остаться за бортом первой шестерки и выпасть из еврокубковой зоны. Хозяева помнят неудачу первого круга, когда они проиграли «парижанам» 0:5. Сейчас ПСЖ в хорошей форме и взять реванш будет непросто.

Команда Луиса Энрике наконец-таки поставил на место «Ланс». Выиграв в прошлом туре у «Марселя» 5:0, гости набрали 51 очко. Теперь между ними и «Лансом» 2 балла разницы в борьбе за первое место. ПСЖ будет стремиться увеличить этот разрыв. Удастся ли им в очередной раз победить в матче Лиги 1?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 7.64 на победу «Ренна», 5.57 на ничью, 1.38 на победу ПСЖ.

Прогноз ИИ: ПСЖ одержит уверенную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ренн» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Там же доступны статистика и составы команд.

