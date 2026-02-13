«Ренн» и ПСЖ сойдутся в матче 22-го тура Лиги 1. Поединок команд состоится 13 февраля в 21:00 мск на «Роазон Парк».
«Ренну» нужны очки после трех поражений подряд. Команда рискует остаться за бортом первой шестерки и выпасть из еврокубковой зоны. Хозяева помнят неудачу первого круга, когда они проиграли «парижанам» 0:5. Сейчас ПСЖ в хорошей форме и взять реванш будет непросто.
Команда Луиса Энрике наконец-таки поставил на место «Ланс». Выиграв в прошлом туре у «Марселя» 5:0, гости набрали 51 очко. Теперь между ними и «Лансом» 2 балла разницы в борьбе за первое место. ПСЖ будет стремиться увеличить этот разрыв. Удастся ли им в очередной раз победить в матче Лиги 1?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Коэффициенты букмекеров: 7.64 на победу «Ренна», 5.57 на ничью, 1.38 на победу ПСЖ.
- Прогноз ИИ: ПСЖ одержит уверенную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ренн» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Там же доступны статистика и составы команд.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.