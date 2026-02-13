Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона.

Гарри Реднапп globallookpress.com

По данным издания The Sun, в этот список сейчас входят три кандидатуры: Харри Реднапп, Юрген Клинсманн и Робби Кин.

78-летний Реднапп много лет успешно тренировал «шпор», а Клинсманн и Робби Кин провели несколько отличных сезонов в составе клуба и их до сих пор уважают болельщики.

Напомним, что несколько дней был отправлен в отставку главный тренер Томас Франк и сейчас «Тоттенхэм» активно ищет ему замену. Пока команда идет 16-й в таблице АПЛ с 29 очками.