13 февраля стартует 25-й тур Серии А. В первом поединке «Пиза» будет принимать «Милан» «Арене Гарибальди». Старт встречи в 22:45 мск.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Если «Пиза» расположилась на 19-й строчке, то «Милан» сейчас идет вторым, хоть и отстает от первой строчки на 8 очков.

Сопоставив результаты оппонентов можно прийти к выводу, что у «Милана» отличные шансы на продолжение своей беспроигрышной серии, которая тянется с конца декабря. Тем не менее «россонери» нужно быть осторожнее. В прошлый раз они недооценили соперника и в итоге сыграли лишь вничью 2:2. Сделали ли миланцы работу над ошибками?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

Коэффициенты букмекеров: 7.01 на победу «Пизы», 3.99 на ничью, 1.55 на победу «Милана».

Прогноз ИИ: «Милан» выиграет с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

