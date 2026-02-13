13 февраля стартует 25-й тур Серии А. В первом поединке «Пиза» будет принимать «Милан» «Арене Гарибальди». Старт встречи в 22:45 мск.
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Если «Пиза» расположилась на 19-й строчке, то «Милан» сейчас идет вторым, хоть и отстает от первой строчки на 8 очков.
Сопоставив результаты оппонентов можно прийти к выводу, что у «Милана» отличные шансы на продолжение своей беспроигрышной серии, которая тянется с конца декабря. Тем не менее «россонери» нужно быть осторожнее. В прошлый раз они недооценили соперника и в итоге сыграли лишь вничью 2:2. Сделали ли миланцы работу над ошибками?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.
- Коэффициенты букмекеров: 7.01 на победу «Пизы», 3.99 на ничью, 1.55 на победу «Милана».
- Прогноз ИИ: «Милан» выиграет с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
