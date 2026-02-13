Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об отсутствии трансферов клуба этой зимой.

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Я хотел бы, чтобы к нам пришли новички, потому что ненормальная ситуация, когда при мне только в двух из всех матчей у нас был профильный нападающий.

В остальное время мы пытались туда встроить Михаила Игнатова или совсем молодого футболиста. Есть и другие проблемные позиции. Внутри клуба у нас есть диалог и понимание, какие позиции мы можем усилить, какие у нас есть возможности», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе после 18-и туров.