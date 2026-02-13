13 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 «Монако» примет «Нант». Старт поединка в 23:05 по мск.
«Монако» набрал 28 очков. Команда не проигрывает уже 3 тура и надеется в скором времени подобраться к зоне еврокубков, разрыв с которой составляет 3 очка.
«Нант» имеет 14 очков и занимает 19-е место. Даже победа не особо поправит положение команды. Хотя и побеждать гости не спешат. У них четыре поражения подряд.
Прошлый матч команд завершился победой «Монако» со счетом 5:3. Перед этим «монегаски» выиграли 7:1. Будет ли голевой обмен и сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 1.46 на победу «Монако», 6.77 на победу «Нанта», 4.86 на ничью.
- ИИ сделал ставку на крупную победу «Монако» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.