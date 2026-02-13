13 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 «Монако» примет «Нант». Старт поединка в 23:05 по мск.

«Монако» набрал 28 очков. Команда не проигрывает уже 3 тура и надеется в скором времени подобраться к зоне еврокубков, разрыв с которой составляет 3 очка.

«Нант» имеет 14 очков и занимает 19-е место. Даже победа не особо поправит положение команды. Хотя и побеждать гости не спешат. У них четыре поражения подряд.

Прошлый матч команд завершился победой «Монако» со счетом 5:3. Перед этим «монегаски» выиграли 7:1. Будет ли голевой обмен и сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 1.46 на победу «Монако», 6.77 на победу «Нанта», 4.86 на ничью.

ИИ сделал ставку на крупную победу «Монако» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.

