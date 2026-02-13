Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго продлил контракт с клубом и теперь он будет действовать до 2031 года, сообщает сайт «пчел».

Игор Тиаго globallookpress.com

«Замечательно, что Тиаго связал свое долгосрочное будущее с клубом. Он очень важен для нас, так что он по праву заслужил этот контракт, и я очень рад, что клубу удалось его заключить», — заявил главный тренер клуба Кит Эндрюс.

За «Брентфорд» 24-летний бразилец играет с лета 2024 года. В текущем сезоне провел 27 матчей, забил в них 18 мячей и сделал один ассист. Сейчас второй бомбардир в АПЛ после Эрлинга Холанна.