Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал крупное поражение от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ханс-Дитер Флик
В интервью Marca наставник признал, что его команда провела неудачный первый тайм, а разница в уровне игры в тот период была очень заметной.  При этом специалист подчеркнул, что противостояние ещё не завершено — впереди ответная встреча, где каталонцы намерены бороться за победу на своём поле.

«Я не разочарован командой.  У нас было много травм.  Это было болезненное поражение, но я горжусь командой.  Мы должны извлечь из этого урок.  Но команда молодая, и я не ищу оправданий», — сказал Флик.

Ответный матч между командами запланирован на 3 марта.