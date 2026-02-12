Английский футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему итальянского «Милана» Кристиану Пулишичу. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Сейчас «Ливерпуль» следит за развитием ситуации с Пулишичем. Срок его контракта с «Миланом» истекает в 2027 году, и его зарплата составляет 4 миллиона плюс 1 миллион бонусов. У «Милана» также есть право продлить контракт до 2028 года, но пока оно не было использовано. Пулишич чувствует себя комфортно в «Милане», однако он ожидал продления контракта, которое пока не было предложено.

В текущем сезоне Серии А 27-летний Пулишич принял участие в 16 матчах, забив восемь голов и отдав две результативные передачи. Кроме того, он провёл три игры в Кубке Италии, забив два мяча.