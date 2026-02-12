Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг считает уволенного на днях из клуба итальянца Роберто Де Дзерби очень сильным специалистом и сожалеет, что ему пришлось уйти.

«По опыту я знаю, что такого тренера, как вы, встретишь не каждый день. Удачи», — написал Обамеянг в социальной сети.

Де Дезрби возглавил «Марсель» летом 2024 года. С ним команда провела 69 матчей во всех турнирах, 39 раз выиграла и 8 раз свела матч вничью.

После 21-го матча во французской Лиге 1 «Марсель» занимает 4-ю позицию с 39 очками. В последней встрече команда потерпела разгромное поражение в гостях от «ПСЖ» (0:5).