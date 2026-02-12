«Арсенал» и «Челси» ведут активные переговоры о трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, как сообщает TEAMtalk.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Оба клуба рассматривают возможность приобретения 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, хотя обсуждаемая сумма сделки пока не превышает 115 миллионов евро, что ниже ожидаемой стоимости.

«Барселона» также проявляла интерес к игроку, и это предпочтительный вариант для самого Альвареса. Однако его переход в каталонский клуб пока не является решенным вопросом. Кроме того, «ПСЖ» также заинтересован в футболисте.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года. В сезоне 2025/26 он принял участие в 32 матчах, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.