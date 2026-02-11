«Ньюкасл» на чужом поле обыграл «Тоттенхэм» в рамках 26-го тура АПЛ — 2:1.
Малик Тьяу вывел вперед гостей на исходе первого тайма. Арчи Грей сравнял счет на 64-й минуте, а гол Джейкоба Рэмзи принес победу «сорокам».
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:2НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Малик Тшау 45+5' 1:1 Арчи Грей 64' 1:2 Джейкоб Рэмси 68'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Арчи Грей, Конор Галлахер (Рандаль Коло Муани 70'), Ив Биссума (Жоау Палинья 46'), Папе Сарр, Ксави Симонс, Вильсон Одобер (Матис Тель 35'), Доминик Соланке
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс, Джозеф Уиллок (Ник Вольтемаде 88'), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Рэмси (Джейкоб Мёрфи 75'), Энтони Гордон (Уильям Осула 88'), Энтони Эланга (Сандро Тонали 75')
Жёлтые карточки: Папе Сарр 41', Джед Спенс 62', Ксави Симонс 67' — Дэниел Бёрн 59', Бруно Гимарайнс 89'
«Ньюкасл» с 37 очками поднялся на десятое место в АПЛ, «шпоры» опустились на шестнадцатое место в АПЛ с 29 баллами в активе.