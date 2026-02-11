Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд не сможет сыграть в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» 12 февраля из-за травмы колена. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

В последнем матче 23-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» «Барселона» одержала уверенную победу со счетом 3:0. Маркус Рашфорд был заменен в игре на 67-й минуте.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 21 матче чемпионата Испании, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Кроме того, он сыграл три матча в Кубке Испании, забив один гол и отдав одну голевую передачу.