Самарский клуб по итогам 18-ти туров занимает 12-е место в РПЛ, набрав 17 очков.

«Уверен, что команда не на своем месте. Часа не хватит говорить о проблемах. Матчи с "Краснодаром" не получились и у меня, и у команды. 0:11 говорят сами за себя. С "Зенитом" была довольно целостная игра. Уверенно сыграли с "Ростовом", забрали свое. Постараемся, чтобы таких игр, как с "Краснодаром", больше не было», — цитирует Песьякова «Матч ТВ» .

2.05

