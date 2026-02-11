Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил выступление команды в первой части сезона.

Сергей Песьяков
Сергей Песьяков globallookpress.com

«Уверен, что команда не на своем месте.  Часа не хватит говорить о проблемах.  Матчи с "Краснодаром" не получились и у меня, и у команды. 0:11 говорят сами за себя.  С "Зенитом" была довольно целостная игра.  Уверенно сыграли с "Ростовом", забрали свое.  Постараемся, чтобы таких игр, как с "Краснодаром", больше не было», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

Самарский клуб по итогам 18-ти туров занимает 12-е место в РПЛ, набрав 17 очков.