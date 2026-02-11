Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», высоко оценивает перспективы Марку Силвы, наставника «Фулхэма». По мнению Гвардиолы, Силва имеет все шансы стать одним из ведущих тренеров в ближайшие годы.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Марку — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось соперничать. Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет, это точно», — сказал Гвардиола BBC.

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги. Перед этим матчем «дачники» занимают 12-е место в турнирной таблице после 25 сыгранных матчей.