Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Не жду, что Карседо выведет "Спартак" на новый уровень, он не очень известный специалист. В "Спартаке" и у более именитых тренеров не задавалась работа, это специфика клуба. Ему необходимо быть готовым к постоянному давлению, без этого не обходится ни один тренер спартаковцев», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол».

52-летний испанский специалист возглавил «Спартак» в начале 2026 года, подписав контракт с «красно-белыми» до конца сезона-2027/2028.