Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался по поводу поражения от «Ньюкасла» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Томас Франк
Томас Франк globallookpress.com

«Думаю, что игроки выложились по полной. "Ньюкасл" был лучше нас в первом тайме, но мы отыгрались во втором тайме и сравняли счет.  Нам не хватило сил вернуться в игру.  Справедливо сказать, что страдаем из-за травм.  Это не полноценная команда, в которой есть уверенность, и все такое.  В последние годы "Ньюкасл" стал более хорошо выстроенной командой.

Понимаю разочарование болельщиков, и проще всего указать на меня.  К сожалению, это часть работы.  Я буду работать день и ночь, чтобы изменить ситуацию, но это не просто один человек.  Нет сомнений, что нам нужно совершенствоваться и я должен быть частью этого.  Мое положение?  Я говорил с владельцами клуба вчера, так что нет угрозы», — цитирует BBC Франка.

«Тоттенхэм» набрал 29 очков.  Клуб идет на 16-м месте.