«Борнмут» с 37 очками поднялся на девятое место в АПЛ, «Эвертон» (37) — восьмой в турнирной таблице..

«Эвертон» играл в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Джейка О'Брайена.

Илиман Ндиайе вывел вперед хозяев на 42-й минуте, реализовав пенальти. Райан сравнял счет на 61-й минуте, а Амин Адли три минуты перевернул ход встречи и принес победу «вишням».

«Эвертон» на своем поле уступил «Борнмуту» в рамках 26-го тура АПЛ — 1:2.

