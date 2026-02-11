«Эвертон» на своем поле уступил «Борнмуту» в рамках 26-го тура АПЛ — 1:2.
Илиман Ндиайе вывел вперед хозяев на 42-й минуте, реализовав пенальти. Райан сравнял счет на 61-й минуте, а Амин Адли три минуты перевернул ход встречи и принес победу «вишням».
«Эвертон» играл в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Джейка О'Брайена.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль1:2БорнмутБорнмут
1:0 Илиман Ндиайе 42' пен. 1:1 Rayan 61' 1:2 Амин Адли 64'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Илиман Ндиайе, Тирик Джордж (Харрисон Армстронг 62'), Тьерно Барри (Бету 62'), Jake O'Brien
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Амин Адли (Льюис Кук 80'), Райан Кристи (Дэвид Брукс 80'), Alex Laszlo Toth, Алекс Скотт, Эванилсон (Eli Junior Kroupi 58'), Rayan (Адам Смит 90')
Жёлтые карточки: Бету 66' — Rayan 57', Дэвид Брукс 81'
Красная карточка: Jake O'Brien 69' (Эвертон)
«Борнмут» с 37 очками поднялся на девятое место в АПЛ, «Эвертон» (37) — восьмой в турнирной таблице..