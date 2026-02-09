10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Борнмут». Начало игры — в 22:30 мск.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» после 24-ти туров английской Премьер-лиги имеет 34 балла в активе и находится в средней части таблицы.
Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом лишь в один пункт от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 24-го тура национального первенства «Ириски» на чужом поле сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив также набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Лидсом».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» выиграл лишь раз при четырех ничьих в основное время и одном поражении. Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть текущую форму их нынешнего соперника, он они все же немалы. Тьерно Барри — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Турнирное положение: «Борнмут» после 24-х поединков английской Премьер-лиги имеет 33 очка в активе и, пожалуй, все еще борется за попадание в еврокубки. Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в семь пунктов от зоны континентальных турниров (топ-5), а также лишь в один балл от нынешнего соперника. Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства «Вишни» на чужом поле одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах сенсационно одолел «Ливерпуль» с результатом 3:2. Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл три раза при одном поражении и одном ничьей. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на выигрыш, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля. Эли Жуниор Крупи — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, выигрыш «Борнмута» — в 2.95. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97. Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 11-ти последних выездных поединков. При этом в четырех из семи последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий. Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83. Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Борнмута». Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.
«Борнмут»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
