10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Борнмут». Начало игры — в 22:30 мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» после 24-ти туров английской Премьер-лиги имеет 34 балла в активе и находится в средней части таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом лишь в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 24-го тура национального первенства «Ириски» на чужом поле сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив также набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Лидсом».