В третьем туре Зимнего кубка РПЛ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в основное время, а в серии пенальти армейцы были точнее (4-3).

Первый тайм не выявил победителя. ЦСКА вышел вперед на 9-й минуте после гола Кирилла Глебова.

Ответный мяч на счету Вендела на 41-й минуте.

Сразу после перерыва Жоао Виктор снова вывел армейцев вперед (49-я).

«Зенит» смог уйти от поражения, забив на Дугласа Сантоса на 90+3-й минуте, и перевести игру в серию пенальти, где ЦСКА был точнее.