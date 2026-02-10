В матче 24-го тура итальянской Серии «Рома» в родных стенах переиграла «Кальяри» со счетом 2:0.
Автором дубля в этой игре стал Доньелл Мален, который забивал на 25-й и 65-й минутах.
Результат матча
РомаРим2:0КальяриКальяри
1:0 Дониелл Мален 25' 2:0 Дониелл Мален 65'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди, Зеки Челик, Бриан Кристанте (Нейл Эль-Айнауи 84'), Никколо Писилли, Уэсли Франса, Матиас Соуле (Лоренсо Вентурино 84'), Лоренцо Пеллегрини (Брайан Сарагоса 57'), Дониелл Мален (Antonio Arena 84')
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес, Альберто Доссена, Жозе Педро (Yael Trepy 87'), Лука Маццители (Ibrahim Sulemana 59'), Джанлука Гаэтано (Габриэле Цаппа 87'), Мишель Адопо, Марко Палестра, Семих Кылычсой (Рияд Идрисси 73'), Себастьяно Эспозито (Леонардо Паволетти 73')
Жёлтые карточки: Джанлука Манчини 58', Брайан Сарагоса 82' — Альберто Доссена 5', Марко Палестра 40', Джанлука Гаэтано 61'
«Рома» смогла набрать 46 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» с 28 баллами идет 12-м.