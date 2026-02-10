В матче 24-го тура итальянской Серии «Рома» в родных стенах переиграла «Кальяри» со счетом 2:0.

Доньелл Мален globallookpress.com

Автором дубля в этой игре стал Доньелл Мален, который забивал на 25-й и 65-й минутах.

Результат матча Рома Рим 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дониелл Мален 25' 2:0 Дониелл Мален 65' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди, Зеки Челик, Бриан Кристанте ( Нейл Эль-Айнауи 84' ), Никколо Писилли, Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Лоренсо Вентурино 84' ), Лоренцо Пеллегрини ( Брайан Сарагоса 57' ), Дониелл Мален ( Antonio Arena 84' ) Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес, Альберто Доссена, Жозе Педро ( Yael Trepy 87' ), Лука Маццители ( Ibrahim Sulemana 59' ), Джанлука Гаэтано ( Габриэле Цаппа 87' ), Мишель Адопо, Марко Палестра, Семих Кылычсой ( Рияд Идрисси 73' ), Себастьяно Эспозито ( Леонардо Паволетти 73' ) Жёлтые карточки: Джанлука Манчини 58', Брайан Сарагоса 82' — Альберто Доссена 5', Марко Палестра 40', Джанлука Гаэтано 61'

Статистика матча 5 Удары в створ 1 6 Удары мимо 2 53 Владение мячом 47 7 Угловые удары 0 3 Офсайды 0 15 Фолы 12

«Рома» смогла набрать 46 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» с 28 баллами идет 12-м.