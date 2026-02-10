Бразильский нападающий Неймар может вернуться в состав «Сантоса» уже в воскресном матче против «Вело Клуба», сообщает Globo.

При этом тренерский штаб рассматривает вариант предоставить футболисту дополнительный отдых перед следующей встречей чемпионата Бразилии с «Атлетико», которая пройдёт в четверг. Ожидается, что ещё один важный игрок команды — Габигол — также может пропустить выездной матч в Куритибе.

Последний раз Неймар выходил на поле более двух месяцев назад — в игре с «Крузейро». В конце декабря он перенёс операцию после разрыва медиального мениска.

Контракт нападающего с «Сантосом» рассчитан до конца 2026 года.