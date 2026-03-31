1 апреля в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челси (жен) — Арсенал (жен) с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Челси» (жен)
Турнирное положение: «Аристократки» нынешний сезон проводят относительно продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Англии.
При этом «Челси» (жен) на 9 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократки» перестреляли «Астон Виллу» (4:3).
До того команда уступила «Арсеналу» (1:3). А вот поединок с «Лондон Сити» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Челси» (жен) добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Аристократки» крайне нестабильны. Команда в двух своих последних матчах пропустила 6 мячей.
Причем «Челси» (жен) традиционно сложно противостоит «канониркам». В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
«Арсенал» (жен)
Турнирное положение: «Канонирки» нынешний сезон проводят скромно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Арсенал» (жен) на 2 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Канонирки» переиграли «Тоттенхэм» (5:2).
До того команда нанесла поражение «Челси» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Вест Хэмом» (5:0).
При этом «Арсенал» (жен) в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Канонирки» ныне выглядят весьма выгодно. Команда победила в 11 своих последних матчах.
При этом «Арсенал» (жен) в трех своих последних матчах наколотил 13 мячей. Да и победа в первом четвертьфинальном поединке явно окрыляет.
В этом поединке «канонирки» явно будут активно атаковать. Команда одолела «аристократок» в двух последних очных встречах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Челси» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.
Прогноз: «Арсенал» (жен) способен еще прибавить, да и «аристократки» имеют сложности с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Арсенала» (жен) за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Канонирки» одолели «Челси» (жен) в 2 последних очных поединках
- «Арсенал» (жен) победил в 11 своих последних матчах
- «Челси» (жен) пропустил 6 мячей в 2 последних поединках
- «Канонирки» в первой встрече одолели «аристократок» (3:1)
- В отличной форме находится лидер атак «канонирок» Алессия Руссо