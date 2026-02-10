Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн привлёк внимание клубов из Саудовской Аравии, сообщает Kicker.

Гарри Кейн globallookpress.com

По информации источника, интерес к нападающему проявляют ведущие команды чемпионата, среди которых называются «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад».

При этом мюнхенский клуб намерен сохранить игрока, однако в его контракте прописан пункт об отступных в размере €70 млн, позволяющий футболисту заранее уведомить руководство о желании сменить команду перед активацией компенсации.

В текущем сезоне Кейн провёл 35 матчей во всех турнирах, забив 38 голов. Соглашение англичанина с «Баварией» действует до лета 2027 года.