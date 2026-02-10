Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по поводу выступления своей команды во время Зимнего кубка РПЛ.

Фабио Челестини globallookpress.com

«У команды есть четкое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна. Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют.

Сейчас нам предстоит большая психологическая работа, иногда команда не работает вместе, нужно больше коммуницировать. Молодым ребятам тоже нужно поднимать уровень. Я знаю, что мы много просим, но нам нужно больше», — сказал Челестини «Матч ТВ».

В игре третьего круга на турнире ЦСКА обыграл «Зенит» по пенальти (2:2, пен. — 4:3) и пока лидирует в турнире с 5 очками. Сегодня, 10 февраля, пройдет заключительный матч турнира между «Краснодаром» и «Динамо», после него и станет известен победитель Зимнего кубка РПЛ.