Английские топ-клубы «Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в подписании вингера «Баварии» Майкла Олисе и могут выйти с предложениями уже в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации источника, представители Премьер-лиги готовы вложить серьёзные средства ради трансфера французского атакующего игрока. В Мюнхене Олисе считается важным футболистом основного состава, однако возможное предложение на уровне €150 млн способно заставить руководство клуба пересмотреть свою позицию.

Сейчас заработная плата игрока оценивается примерно в €220 тыс. в неделю, но английские клубы готовы повысить её ориентировочно до €350 тыс. Контракт вингера с «Баварией» действует до 2029 года.