Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта и некоторые члены совета директоров подали в отставку, чтобы выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих выборах, назначенных на 15 марта.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Как сообщили на официальном сайте клуба, это решение было принято на заседании совета директоров в понедельник. Отставка имеет процедурный характер и необходима для участия Лапорты в выборах в соответствии с уставом клуба.

В декабре Лапорта заявлял о своем намерении не баллотироваться на третий срок, но позже изменил свое решение. 63-летний функционер руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента в 2021 году.