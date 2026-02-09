Самарские «Крылья Советов» одержали победу над клубом «Узген» из Кыргызстана в товарищеском матче, который прошёл в Анталье.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды.

Счёт был открыт уже на шестой минуте — отличился нападающий Владимир Хубулов. Во втором тайме Джеффри Чинеду увеличил преимущество самарцев, а окончательную точку в матче поставил Михайло Баньяц, забивший на 90-й минуте.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 17 очков и располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы.