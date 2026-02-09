Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Ранее Сафонов отстоял на ноль в победном поединке парижан против «Марселя» (5:0).

«Игра Сафонова? На 100 миллионов. Не могу точно сказать, стал ли он основным, ведь не нахожусь в команде. Но очень хочется, чтобы Сафонов был номером один не только в "ПСЖ", но и во всём мире.

У Матвея нет потолка в возможностях. Он ещё вырастет до невероятного футболиста», — заявил Кривцов «Матч ТВ».

Следующий матч «ПСЖ» проведёт на выезде против «Ренна» в пятницу, 13 февраля.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов провёл за парижан 7 матчей, пропустив 5 голов, при этом 3 игры отстоял на ноль.