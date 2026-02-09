Наставник «Реала» Альваро Арбелоа высказался по поводу победы над «Валенсией» (2:0) в матче 23-го тура Примеры.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Думаю, эта победа стала результатом нашей надежности и сосредоточенности. Я считаю, что мы заслуженно победили.

Сейчас Мбаппе лучший игрок в мире, судя по тому, что он демонстрирует день за днем и матч за матчем. Он может соответствовать наследию своего кумира с детства, Криштиану Роналду, в "Реале". Как я уже говорил, казалось, что Криштиану был чем-то неземным, невозможным для повторения, что никто даже не приблизится к нему, но Килиан на верном пути... это, разумеется, нелегко, но если кто и способен, так это Килиан», — цитирует Арбелоа AFP.

«Реал» набрал 57 очков в 23-х встречах и идет вторым в таблице чемпионата Испании.