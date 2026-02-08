«Интер Майами» продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг Криштиану Роналду и его будущего в «Аль-Насре». Об этом сообщает популярный фан-аккаунт португальского форварда TCR в соцсети X.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На фоне слухов о недовольстве игрока трансферной политикой саудовского клуба и возможном уходе летом интерес со стороны американской команды заметно возрос. По информации источников, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм всерьёз рассматривает вариант приглашения звёздного нападающего.

Отмечается, что Бекхэм хотел бы реализовать символичный проект — объединить Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одной команде до завершения их профессиональной карьеры.