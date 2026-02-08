«Реал Сосьедад» одолел «Эльче» (3:1) в матче 23-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Лука Сучич на 24-й минуте, Микель Оярсабаль на 38-й минуте и Орри Оускарссон на 89-й минуте.
Единственный гол в составе «Эльче» записал на свой счет Андре Силва на 42-й минуте.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян3:1ЭльчеЭльче
1:0 Лука Сучич 24' 2:0 Микель Оярсабаль 38' 2:1 Андре Силва 42' 3:1 Орри Оускарссон 89'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Альваро Одриосола (Хон Арамбуру 65'), Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Пабло Марин, Йон Горротксатеги, Карлос Солер (Янхель Эррера 82'), Лука Сучич (Беньят Туррьентес 29'), Гонсалу Гуэдеш (Job Ochieng 65'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон 82')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес, Лео Петро (Лукас Сепеда 73'), Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст (Педро Бигас 72'), Джон Дональд, Алейкс Фебас, Мартим Нету (Марк Агуадо 56'), Грэйди Диангана (Гонсало Вильяр 79'), Андре Силва, Херман Валера
Жёлтые карточки: Давид Аффенгрубер 7' (Эльче), Алейкс Фебас 45+4' (Эльче), Грэйди Диангана 65' (Эльче), Марк Агуадо 87' (Эльче)
После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Эльче» — на 13-й строчке с 24 баллами.