«Реал Сосьедад» одолел «Эльче» (3:1) в матче 23-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Лука Сучич на 24-й минуте, Микель Оярсабаль на 38-й минуте и Орри Оускарссон на 89-й минуте.

Единственный гол в составе «Эльче» записал на свой счет Андре Силва на 42-й минуте.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 3:1 Эльче Эльче 1:0 Лука Сучич 24' 2:0 Микель Оярсабаль 38' 2:1 Андре Силва 42' 3:1 Орри Оускарссон 89' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Альваро Одриосола ( Хон Арамбуру 65' ), Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Пабло Марин, Йон Горротксатеги, Карлос Солер ( Янхель Эррера 82' ), Лука Сучич ( Беньят Туррьентес 29' ), Гонсалу Гуэдеш ( Job Ochieng 65' ), Микель Оярсабаль ( Орри Оускарссон 82' ) Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес, Лео Петро ( Лукас Сепеда 73' ), Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст ( Педро Бигас 72' ), Джон Дональд, Алейкс Фебас, Мартим Нету ( Марк Агуадо 56' ), Грэйди Диангана ( Гонсало Вильяр 79' ), Андре Силва, Херман Валера Жёлтые карточки: Давид Аффенгрубер 7' (Эльче), Алейкс Фебас 45+4' (Эльче), Грэйди Диангана 65' (Эльче), Марк Агуадо 87' (Эльче)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 7 Удары мимо 5 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 14 Фолы 8

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Эльче» — на 13-й строчке с 24 баллами.