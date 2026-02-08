Английский «Манчестер Юнайтед» намерен усилить среднюю линию центральным полузащитником «Ювентуса» Мануэлем Локателли, сообщает издание Calciomercato.
Манкунианцы считают 28-летнего капитана «старой синьоры» однозначным усилением полузащиты на следующий год и готовят по нему трансферное предложение.
Всего в этом сезоне Локателли сыграл во всех турнирах за «Ювентус» 31 матч, забил один гол и отметился одним ассистом. Сейчас портал Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн, а его контракт действует до 2028 года.