Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате и уже сделал игроку предложение о переходе. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ибраима Конате globallookpress.com

По данным источника, испанский клуб рассчитывает оформить трансфер летом и предложить 26-летнему французу долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2031 года.

Конате защищает цвета «Ливерпуля» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах и забил два мяча. Всего за мерсисайдцев защитник сыграл 163 встречи, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.

Действующий контракт Конате с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.