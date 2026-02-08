Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может оставить свою должность после завершения сезона, сообщает авторитетное издание Marca.

Это случится, если нынешний президент каталонцев Жоан Лапорта не будет переизбран на свой пост. Выборы состоятся 15 марта, а новый глава «Барселоны» вступит в должность 1 июля.

Флик считает себя частью команды Лапорты, именно его позвал на должность главного тренера. В случае его переизбрания он автоматически готов подписать новый контракт.

Также известно, что один из кандидатов на должность президента «Барселоны» Виктор Фонт не против оставить немецкого специалиста во главе клуба.