Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может оставить свою должность после завершения сезона, сообщает авторитетное издание Marca.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Это случится, если нынешний президент каталонцев Жоан Лапорта не будет переизбран на свой пост.  Выборы состоятся 15 марта, а новый глава «Барселоны» вступит в должность 1 июля.

Флик считает себя частью команды Лапорты, именно его позвал на должность главного тренера.  В случае его переизбрания он автоматически готов подписать новый контракт.

Также известно, что один из кандидатов на должность президента «Барселоны» Виктор Фонт не против оставить немецкого специалиста во главе клуба.