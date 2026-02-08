Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру нападающего команды Усмана Дембеле.

Луис Энрике globallookpress.com

«Когда он 100% в форме, очень стабилен. Конечно, мы понимаем, что этот сезон уникален с точки зрения физической подготовки. Мы всегда должны быть внимательны и работать с каждым игроком индивидуально в соответствии с его потребностями. Но мы очень довольны тем, что Усман показывает в этом сезоне», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Дембеле провел 20 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.