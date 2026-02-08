После этого матча «Бетис» располагается на 5-й позиции в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Атлетико» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.

Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Антони на 28-й минуте.

