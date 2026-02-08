«Бетис» обыграл «Атлетико» (1:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Антони на 28-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид0:1БетисСевилья
0:1 Антони 28'
Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Маттео Руджери (Робен Ле Норман 46'), Маркос Льоренте, Родриго Мендоса (Антуан Гризманн 55'), Коке, Тьяго Альмада (Алекс Баэна 46'), Джулиано Симеоне, Адемола Лукман (Обед Варгас 70'), Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 47'), Хосе Хименес
Бетис: Альваро Вальес, Рикардо Родригес, Натан, Диего Льоренте, Альваро Фидальго (Родриго Рикельме 87'), Марк Рока, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира 71'), Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу (Нельсон Деосса 79'), Антони (Марк Бартра 87'), Айтор Руйбаль
Жёлтые карточки: Маттео Руджери 25', Адемола Лукман 57', Алекс Баэна 83' — Абде Эззальзули 72'
После этого матча «Бетис» располагается на 5-й позиции в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Атлетико» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.