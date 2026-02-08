В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в Бильбао будет принимать «Леванте». Поединок состоится 8 февраля на «Сан-Мамес», начало в 18:15 мск.

«Атлетик» жаждет прервать безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая опустила его на 11-е место. Команда не выигрывает на протяжении шести туров. А вот соперник в хорошем настроении, поскольку в прошлом туре сыграл нулевую с «Атлетико», а перед этим победил «Эльче». За последние туры «Леванте» проиграл лишь мадридскому «Реалу».

Сыграет ли на пользу «Атлетику» тот факт, что он удачно выступает против «Леванте»? Последние две встречи закончились победой «басков», а последнее поражение они потерпели в декабре 2018 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 1.60 на победу «Атлетика», 4.00 на ничью, 5.80 на победу «Леванте».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

