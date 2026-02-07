8 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетик» и «Леванте». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в девять очков от зоны еврокубков (топ-6), тогда как ее ближайший преследователь отстает лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в четвертьфинала Кубка Испании клуб на чужом поле одержал победу над «Валенсией» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата баскский коллектив потерял очки, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Сансет, Эгилус, Прадос и Саннади, дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз при одной ничьей и двух поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Нико Уильямс и Роберт Наварро — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» после 21-го поединка испанской Ла Лиги имеет 18 баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 19-е место в зоне понижения в классе (18-20-я строчки) с отставанием в пять пункта от безопасной 17-й позиции, а также с отрывом в два балла от последнего в таблице «Овьедо».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле сумел отобрать очки у «Атлетико» — 0:0.

Перед этим в 21-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах оказался сильнее «Эльче» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Бруге и Виктор Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Леванте» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировую, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карл Этта Эйонг — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Атлетика» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Леванте» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 3.95, выигрыш «Леванте» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Атлетика».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35