Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмах нескольких футболистов казанской команды.

Мирлинд Даку — нападающий «Рубина» globallookpress.com

«Дело в том, что когда начались наши сборы, у нас уже восемь человек были травмированы.

Что касается Иву, мы не можем точно дать дату возвращения в строй, потому что была проведена операция.

Что касается Даку, он на одной из первых тренировок получил повреждение. Пока тоже не можем назвать точную дату, но надеемся, что процесс восстановления пройдёт быстро. Однако травмы действительно есть», — сказал Артига в интервью клубному YouTube-каналу.

«Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. Форвард Мирлинд Даку провел за казанскую команду 17 матчей в рамках чемпионата России и забил 9 голов.