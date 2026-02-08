Завершились два матча 21-го тура французской Лиги 1.
В одной из встреч «Анже» обыграл «Тулузу» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Лилиан Раолисоа на 89-й минуте.
Результат матча
АнжеАнже1:0ТулузаФранция. Лига 1
1:0 Лилиан Раолисоа 89'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми, Лилиан Раолисоа, Бранко ван ден Бомен, Яссин Белькдим, Луи Мутон (Пьеррик Капелле 90'), Усман Камара, Амин Сбай (Ланрой Машин 66'), Годюэн Койялипу (Питер Проспер 79')
Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Арон Дённум (Джейсен Расселл-Роу 74'), Папе Диоп (Марк Маккензи 81'), Кристиан Кассерес, Рафик Мессали (Марио Сауэр 81'), Эмерсонн да Силва (Хулиан Виньоло 63'), Сантьяго Идальго (Dayann Methalie 74')
Жёлтые карточки: Жак Экоми 54', Карлан Аркус 80', Лилиан Раолисоа 90+1' — Папе Диоп 57', Марк Маккензи 87'
После этого матча «Анже» занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Тулуза» — на 8-й строчке с 30-ю баллами.
«Осер» и «Париж» сыграли вничью (0:0).
За весь матч хозяева 3 раза ударили в створ ворот и совершили 7 фолов. «Париж» 4 раза угрожал воротам соперника и подал 4 угловых.
«Осер» располагается на 16-й позиции в таблице Лиги 1 с 14-ю баллами, а «Париж» занимает 15-ю строчку (22).