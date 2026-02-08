Завершились два матча 21-го тура французской Лиги 1.

В одной из встреч «Анже» обыграл «Тулузу» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Лилиан Раолисоа на 89-й минуте.

Результат матча Анже Анже 1:0 Тулуза Франция. Лига 1 1:0 Лилиан Раолисоа 89' Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми, Лилиан Раолисоа, Бранко ван ден Бомен, Яссин Белькдим, Луи Мутон ( Пьеррик Капелле 90' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Ланрой Машин 66' ), Годюэн Койялипу ( Питер Проспер 79' ) Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Арон Дённум ( Джейсен Расселл-Роу 74' ), Папе Диоп ( Марк Маккензи 81' ), Кристиан Кассерес, Рафик Мессали ( Марио Сауэр 81' ), Эмерсонн да Силва ( Хулиан Виньоло 63' ), Сантьяго Идальго ( Dayann Methalie 74' ) Жёлтые карточки: Жак Экоми 54', Карлан Аркус 80', Лилиан Раолисоа 90+1' — Папе Диоп 57', Марк Маккензи 87'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 7 Удары мимо 5 52 Владение мячом 49 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 11 Фолы 16

После этого матча «Анже» занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Тулуза» — на 8-й строчке с 30-ю баллами.

«Осер» и «Париж» сыграли вничью (0:0).

За весь матч хозяева 3 раза ударили в створ ворот и совершили 7 фолов. «Париж» 4 раза угрожал воротам соперника и подал 4 угловых.

«Осер» располагается на 16-й позиции в таблице Лиги 1 с 14-ю баллами, а «Париж» занимает 15-ю строчку (22).