8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Тулуза». Начало игры — в 19:15 мск.

Роман Петренко

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» ходят в середняках Лиги 1.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 5 очков отстает от первой шестерки.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Черно-белые» одолели «Мец» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Парижем» (0:0).  А вот поединок с «Марселем» завершился зычной коллизией (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Анже» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-белые» нынче выглядят вполне прилично.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Анже» традиционно неудачно противостоит «Тулуза».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Черно-белые» мотивированы отдалиться от опасной зоны.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиалки» нынешний сезон проводят довольно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на один балл отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фиалки» переиграли «Амьен» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Осер» (0:0).  А вот чуть ранее она сумела переиграть крепенький «Брест» (2:0).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Франк Магри, Даянн Метали — травмированы.

Состояние команды: «Фиалки» нынче находятся в приличных кондициях.  Команда не пропускает уже 3 матча подряд.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.  А вот лазарет команды все никак не опустеет.

«Фиалки» намерены запрыгнуть в зону еврокубков.  Да и Янн Гбохо уже успел настрелять 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Фиалки» постараются продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

  • «Черно-белые» не уступили в 2 своих последних поединках
  • «Анже» в среднем забивает гол за матч
  • «Тулуза» не пропускала в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Тулуза» мотивирована подтянуться к зоне еврокубков, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и тылы «Анже» не назовешь сверхмонолитными.

Ставка: Победа «Тулузы» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30