Это победа позволила «Хетафе» с 26 очками обогнать «Алавес» (25) и выйти на 10-ю строчку.

Точку в матче с пенальти поставил Хуан Иглесиас на 71-й минуте.

Оба мяча были забиты после перерыва. На 53-й минуте счет открыл недавний новичок Луис Васкес.

В матче 23-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле проиграл «Хетафе» — 0:2.

2.22

