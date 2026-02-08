В матче 23-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле проиграл «Хетафе» — 0:2.
Оба мяча были забиты после перерыва. На 53-й минуте счет открыл недавний новичок Луис Васкес.
Точку в матче с пенальти поставил Хуан Иглесиас на 71-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория0:2ХетафеХетафе
0:1 Luis Vasquez 53' 0:2 Мауро Арамбарри 72' пен.
Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Хон Пачеко, Хонни Отто (Юссеф Энрикес 77'), Калебе, Пабло Ибаньес (Денис Суарес 59'), Антонио Бланко, Карлос Аленья, Тони Мартинес (Aitor Manas 59'), Лукас Бое
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Кико Фемения (Диего Рико 90'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин (Абдель Абкар 34'), Мартин Сатриано (Аллан Ньом 90'), Luis Vasquez (Адриан Лисо 67')
Жёлтые карточки: Хонни Отто 60', Факундо Гарсес 85' — Даконам Ортега Дьене 10', Марио Мартин 27', Домингуш Дуарте 49', Абдель Абкар 76'
Это победа позволила «Хетафе» с 26 очками обогнать «Алавес» (25) и выйти на 10-ю строчку.