«Вест Хэм» одержал победу над «Бернли» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
В составе гостей голы записали на свой счет Крисенсио Саммервилл на 13-й минуте и Валентин Кастельянос на 26-й минуте.
Результат матча
БёрнлиБёрнли0:2Вест ХэмЛондон
0:1 Крисенсио Саммервилл 13' 0:2 Валентин Кастеллано 26'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Башир Хамфрис, Максим Эстеве, Лукас Пирес, Маркус Эдвардс (Лайл Фостер 67'), Ханнибал Межбри, Флорентину Луиш (Джош Лорент 46'), Лесли Угочукву (Армандо Броя 79'), Зиан Флемминг (Лум Чауна 67'), Джейдон Энтони (Якоб Бруун Ларсен 66')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано (Оливер Скарлз 79'), Матеуш Фернандеш, Каллум Уилсон (Фредди Поттс 57'), Крисенсио Саммервилл (Кайл Уолкер-Питерс 90'), Джаррод Боуэн (Адама Траоре 90'), Tomas Soucek, Malick Diouf (Пабло 79')
Жёлтые карточки: Флорентину Луиш 24', Башир Хамфрис 76', Джош Лорент 84' — Malick Diouf 40'
После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке с 15-ю баллами.