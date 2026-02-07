Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итог товарищеским матчам с «Торпедо» (2:4) и «Енисеем» (0:0).

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Матчи были на 100% информативными. Было важно сыграть два матча по 90 минут. В первой игре с "Торпедо" было видно, что где-то с 60-й минуты мышцы у ребят закислились, футболисты чувствовали усталость. Поэтому дальше играли на морально-волевых, что, кстати, тоже важно, потому что нужно проявлять характерные качества. В этом смысле ребята молодцы, старались.

В матче с "Енисеем" мы создали несколько хороших моментов в первом тайме. Были подходы, но, к сожалению, не удалось забить. Думаю, что эта игра получилась лучше, чем с "Торпедо". Понятно, что всегда хочется побеждать. Но рад, что провели два матча по 90 минут. Теперь будем анализировать прошедшие игры и готовиться к следующим», — приводит слова Шпилевского клубная пресс-служба.

Напомним, что «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.