Защитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Рейс близок к переходу в московский ЦСКА. Как сообщает Record, его зарплата может составить около 3,5 млн евро в год.

Матеус Рейс globallookpress.com

По данным источника, португальский клуб планирует отпустить 30-летнего футболиста после матча чемпионата Португалии против «Порту», который пройдёт 9 февраля.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что ЦСКА и «Спортинг» уже согласовали ключевые условия трансфера бразильского защитника.

Рейс выступает за «Спортинг» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.