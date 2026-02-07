Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего ЦСКА Максима Воронова в матче Зимнего Кубка РПЛ против московского «Динамо» (1:1, 3:5 по пен.).

Максим Воронов globallookpress.com

«Что касается встречи ЦСКА и "Динамо", то в целом это был равный матч двух равных соперников. Ничейный счет в основное время был закономерен. Бросилось в глаза, что когда у "Динамо" вышла молодежь, команда поинтереснее заиграла. Бабаев у "Динамо" выглядит хорошо, и пенальти заработал.

У ЦСКА, конечно, Воронов был хорош. Я помню его по матчам за "Урал": он производил впечатление своей игрой. Это прогрессивный, достаточно сильный игрок. В ЦСКА он может вырасти в большого футболиста», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Напомним, что 18-летний Воронов подписал контракт с ЦСКА до лета 2030-го года. В прошлом сезоне РПЛ форвард выступал за «Урал», где провел 2 игры и не отметился результативными действиями.